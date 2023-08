Eunice Zunon: l’humoriste fait des révélations sur sa rencontre avec son ex Tenor

Lors d’une récente interview accordée à un média ivoirien, l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon a fait des révélations sur sa rencontre avec son ex fiancé Tenor.

C’est finit entre Eunice Zunon et le rappeur camerounais Tenor. Le couple s’est séparé suite à une bagarre engendrée par une mésentente. Et depuis, chacun de son côté persiste et signe que c’est fini entre eux.

Récemment, Eunice Zunon a raconté sa rencontre avec Tenor dans une anecdote lors d’une interview. Selon L’humoriste ivoirienne, Tenor et elle se sont rencontrés lors d’une veillée en hommage à Didier Arafat. A l’en croire, elle a crié « Waouh » au moment où Tenor montait sur scène.

C’est depuis cet instant que les deux célébrités ont fait connaissance. Dans cet entretien, Eunice a reconnu être une grande fan de la musique de Tenor, une personne qu’elle qualifie de très positive.

« Il faut goûter à une eau pour connaître sa saveur », a-t-elle déclaré faisant référence à leur histoire d’amour et surtout à leur séparation brusque dont les vraies raisons restent toujours inconnues.

