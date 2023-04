Eunice Zunon en couple avec le rappeur béninois Dibi Dobo? Les photos qui font polémique

Une série de photos du rappeur béninois Dibi Dobo et de l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon enflamme la toile depuis le dimanche 9 avril 2023.

Après son aventure avec le rappeur camerounais Ténor, l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon serait -t-elle en couple avec le rappeur béninois Dibi Dobo ? C’est du moins ce que sous entend une série de photos des deux célébrités qui a fuité sur les réseaux sociaux.

Ce qui met en branle les internautes et d’autres observateurs bien avertis, c’est la complicité frappante entre les deux artistes. Mieux, ils soupçonnent une relation amoureuse. Il y a un an, Eunice Zunon était en couple avec le rappeur camerounais Ténor. Le couple s’est séparé après une violente bagarre dans un hôtel à Toulouse en France.

« Notre action pour les personnes en jeûne et en carême, s’est trop bien passée, grâce à tous ces bénévoles qui ont effectué le déplacement, tous ces Guerriers. Le Bénin, à travers Dibi Dobo. Merci. On partagera la bénédiction ensemble. La vidéo sera bientôt disponible pour plus de détails’’, a écrit Eunice Zunon sur sa page Facebook en légende de plusieurs clichés d’elle en toute complicité avec le rappeur béninois Dibi Dobo.

Pour l’instant, les photos font jaser la toile et les internautes félicitent souhaitent déjà le meilleur pour le couple.

