« Eunice a promis de tu.er Tenor »: le manager du chanteur fait de croustillantes révélations

Alors que les réactions continuent d’affluer à propos de la fameuse vidéo de bagarre entre Eunice Zunon et Tenor, le manager du chanteur camerounais, Isidore Tameu a fait une sortie pour éclairer l’opinion publique à propos de cette affaire. Dans un post sur sa page Facebook, le bras droit de Tenor a fait de troublantes révélations sur cette vidéo qui fait la une des réseaux sociaux.

C’est la nouvelle affaire qui défraie la chronique depuis quelques heures sur la toile. Une vidéo montrant une violente bagarre entre les deux fiancés Eunice Zunon et Tenor a fuité dans la soirée de ce mardi 23 août. Alors que la vidéo continue de susciter des réactions mitigées, l’actuel manager de Tenor connu sous le nom d’AKA Taphis Offishal, est monté au créneau pour faire des mises au point.

Selon le manager, Tenor vit un l’enfer avec Eunice Zunon depuis sa sortie de prison à la suite de l’accident tragique qui a coûté la vie à Ericka. Le chanteur camerounais serait régulièrement victime de violence physique et verbale de la part de sa fiancé Ivoirienne. « Les actes de violence de Eunice vis à vis de TENOR ne datent pas d’hier. La première était il y a un an et demi quand ils étaient à Abidjan, elle a déchiré tous ses habits avec les ciseaux », a-t-il indiqué.

« TÉNOR et EUNICE se séparent avant son accident. Parce qu’il trouvait Eunice trop possessive et violente«

Quand l’accident arrive, elle vient à l’hôpital pour apporter son soutien mais se retrouve entrain de bagarrer à l’hôpital dans la chambre de TENOR avec une maman ivoirienne au nom de Maman Hollande. Pour Eunice toute femme à son chevet est une concurrente. Peu importe Mere comme Jeune fille et n’hésite pas à utiliser les coups de poings. On a soigneusement étouffé l’affaire pour protéger Eunice.

Depuis l’accident elle s’est mise à mettre la pression sur lui. Que si les gens lui ont pardonné c’est grâce à elle. Elle a commencé à faire le chantage. En utilisant un groupe de mamans qu’elle appelle ses guerrières qui est son levier de financement international pour ses activités et qu’elle manipule à souhait.

TENOR vient en tournée européenne elle dit qu’elle vient. Après Eunice dit qu’elle veut être à côté de lui. Il laisse les hôtels qu’on a payés pour la tournée pour être en couple parfait avec elle et paie lui même UN airbnb. Un soir il rentre du studio à 4h du matin. Elle l’oblige à coucher avec lui. Il dit qu’il est fatigué qu’il veut dormir. Elle enchaîne avec les coups de poings et le met dehors avec toutes ses affaires.

La tournée est devenue invivable. Elle met la pression à Ténor qu’on lui paie les billets d’avion supplémentaires pour l’accompagner mais entre temps quand on arrive dans une ville elle fait le chantage à TENOR pour qu’elle l’accompagne au show. Les deux derniers shows dont celui de Toulouse elle a fait payer son transport en Première Classe et comme d’habitude a demandé à TENOR qu’elle le supplie pour qu’elle l’accompagne. Soit disant que c’est grâce à son image que les gens aiment Tenor.

Eunice frappe sur TENOR à tort ou à raison. Et donc la seule fois où j’assiste à la scène il y a une violence verbale très forte où elle insulte sa famille. Tout ça parce quelle voulait partir au restaurant manger et exigeait que Tenor l’accompagne. Il a dit qu’il est fatigué. C’est devenu les coups de poings sur lui. Ensuite elle a appelé la police. Mais avant d’appeler la police quand j’arrête de filmer pour les séparer. Elle enlève sa perruque, et ses boucles elle pose au sol. Elle positionne ça bien bien. Elle filme. En disant qu’elle va le nuire. Qu’il est sa propriété et qu’on ne se sépare pas d’elle comme ça.

Quand elle appelle la police elle ment. On confronte son témoignage aux vidéos. C’est la police qui lui demande de quitter la ville. Et de rentrer.

Eunice est dans un mood où elle a dit qu’elle va nuire à TENOR. Que s’il ne l’épouse pas il va souffrir. Le chantage et la pression tous les jours. Et même y a même pire que ça.

TÉNOR EST VICTIME DE VIOLENCES PHYSIQUES ET VERBALES ET A TOUJOURS ÉTÉ OBLIGÉ DE SE TAIRE POUR SON IMAGE.

Ce n’est pas le hasard que cette vidéo qui date de plus de trois semaines sorte maintenant quand ténor est dans l’avion en direction d’Abidjan. Ça a été soigneusement orchestré. Parce quelle a promis le tuer.

Le niveau de pression qu’il subit jusqu’à sombrer dans la dépression était incroyable. A un moment donné, s’il a un problème avec Eunice à 4h du matin. A 9h du matin sur ses réseaux sociaux tu vois seulement une vague de Mamans qui débarquent là et le menacent. Soit en faux profil sur les réseaux soit en appels et messages whatsapp.

Eunice a profité de son accident pour prendre l’ascendance sur lui. Et le faire le chantage matin midi soir. Le violenter et l’insulter en permanence et sourire sur les photos. Elle là c’est un autre niveau de comédie. Entre temps le petit a replongé dans la dépression. Ne voyez pas les sourires sur les vidéos de spectacles. Eunice et son équipe attendent soigneusement le jour et l’heure qu’on est dans l’avion pour Abidjan pour découper une vidéo et balancer sur internet pour qu’on l’insulte et le mette en danger sur son territoire. Mais le mensonge ne court pas longtemps. »

Pour l’heure, la web humoriste Eunice Zunon n’a pas encore réagi à propos de ces troublantes révélations qui font l’effet d’un séisme pailleté sur la toile.