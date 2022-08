Eudoxie Yao: “J’aimerais faire des featurings avec Fally Ipupa et Koffi Olomidé”

Eudoxie Yao s’est toujours présentée en tant qu’artiste chanteuse en dépit des nombreuses critiques auxquelles elle fait face sur les réseaux sociaux. Invitée récemment dans l’émission Bawuta wapi pour donner son avis sur la rumba, la bimbo Ivoirienne n’a pas manqué de sortir son rêve de collaborer avec certaines figures de proues de la musique congolaise.

Devenue star des réseaux sociaux grâce à sa forme généreuse, sa poitrine opulente et son corps de rêve, Eudoxie Yao qui portait au début la casquette d’influenceuse s’est très vite intéressée à la musique. Après son premier single Never Give Up sorti en mars 2018, la chérie de Grand P a enchainé par la suite d’autres singles comme celui en collaboration avec le béninois Crisba.

De passage le vendredi 13 août dernier sur la chaîne la Voix du peuple, la Kim Kardashian africaine a donné ses impressions sur la musique congolaise notamment la rumba. “J’écoute beaucoup les congolais comme Fally, Koffi et J.B Mpiana. Mais si je songe, j’aimerais faire des featuring avec Fally et Koffi, » a répondu la bimbo Ivoirienne.

Et d’ajouter: “Les congolais sont forts en live. Les Ivoiriens exagèrent avec la rumba. Nous organisons même des soirées rumba chez nous”, a -t-elle poursuivi pour témoigner son amour à ce genre musical propre à la République démocratique du Congo et à la République du Congo.

Pour rappel, Eudoxie Yao se prépare actuellement pour sortir un nouveau single qui a été teasé depuis quelques semaines. Même si aucune information officielle n’a été encore donnée sur la date de sortie de ce projet, l’on sait tout de même qu’il s’intitulera Dis-moi.