Ethiopie: 47 000 déplacés retournent dans leur foyer dans la région du Tigré

Depuis la fin du conflit entre les forces rebelles du Tigré et celles du gouvernement fédéral en Éthiopie, environ 47 000 personnes ont regagné leur foyer dans la région du Tigré.

Le gouverneur par intérim de la province d’Endabaguna, Getu Dejen, a confirmé que les civils, majoritairement des femmes et des enfants, ont quitté les camps de réfugiés pour retrouver leur vie quotidienne dans les villes d’Endabaguna, Maigaba, Tselemti, Korarit, Welkait et Kafta. Selon les chiffres officiels, environ 47 000 personnes ont regagné leur foyer dans la région du Tigré.

Bien que cette nouvelle soit un signe positif de retour à la normalité pour la région, ces personnes ont besoin d’une aide humanitaire urgente, notamment de nourriture et de soutien médical. Le conflit entre les forces rebelles et les forces fédérales entre 2020 et 2022 a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes et a provoqué le déplacement de deux millions d’autres dans la région et ses environs. Cette crise humanitaire doit être traitée avec une urgence et une compassion sans faille.

- Publicité-

La fin du conflit est une étape encourageante vers la paix et la stabilité dans la région du Tigré. Cependant, il est essentiel que les organisations humanitaires et les gouvernements continuent de soutenir les personnes touchées par la crise en fournissant des secours d’urgence et en travaillant à long terme pour résoudre les problèmes sous-jacents qui ont conduit à cette crise.