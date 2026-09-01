États-Unis : la Cour suprême autorise provisoirement la poursuite du chantier de la salle de bal de Trump

La Cour suprême des États-Unis a accordé le 31 août 2026 un sursis à l’injonction d’un tribunal fédéral de Washington dans le dossier 26A203, autorisant la poursuite des travaux en surface de la salle de bal voulue par Donald Trump à la Maison Blanche pendant la suite de la procédure. La majorité a précisé qu’elle ne statuait pas sur la légalité du projet et qu’elle considérait surtout que le National Trust for Historic Preservation n’avait probablement pas qualité pour agir.

Dans un message publié le 31 août à 17 h 24 EDT sur Truth Social, Donald Trump a présenté la décision comme une victoire totale, affirmant que la Cour suprême avait statué en faveur du complexe salle de bal-militaire sans autre menace ni incertitude et que le projet était en avance sur le calendrier.

Le Chief Justice John Roberts a dissenti avec Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson, en jugeant la construction probablement illégale. Il avait déjà signé le 21 août 2026 une suspension administrative provisoire qui empêchait l’arrêt du chantier avant la décision collégiale rendue dix jours plus tard.

La Maison Blanche avait annoncé le 31 juillet 2025 un projet d’environ 90 000 pieds carrés, d’une capacité annoncée de 650 places et d’un coût alors estimé à 200 millions de dollars financés par Donald Trump et d’autres donateurs. Selon des documents judiciaires cités par l’Associated Press, l’administration soutient que l’ossature doit être achevée en novembre 2026, qu’une grande partie de la façade doit l’être d’ici avril 2027 et que l’ensemble doit être terminé en août 2028.