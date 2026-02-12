États-Unis : Donald Trump supprime les normes d’émissions de gaz à effet de serre des véhicules

Le 12 février, Donald Trump a rendu publique une mesure visant à supprimer aux États-Unis les règles limitant les émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Cette initiative découle de l’abrogation d’un texte adopté en 2009, texte qui servait jusque-là de base juridique à une série de prescriptions environnementales.

La révocation de cette référence légale entraîne la levée immédiate des standards qu’elle soutenait et ouvre la voie à une normalisation différente du secteur automobile sur le plan environnemental. Le retrait du cadre de 2009 annule donc des éléments centraux des politiques antérieures en la matière.

Depuis la Maison Blanche, le président a défendu sa décision en assurant qu’elle allait, selon ses mots, «faire économiser des milliers de milliards de dollars aux consommateurs américains» en contribuant à réduire le prix des véhicules. Il a présenté l’allègement des contraintes comme un moyen de rendre l’automobile plus abordable pour les ménages.

Conséquences et enjeux

Les partisans de la mesure y voient un coup de pouce pour l’industrie et les acheteurs, qui pourraient bénéficier d’une baisse des coûts de fabrication et, par ricochet, du tarif des voitures neuves. À l’inverse, cette orientation soulève des interrogations quant aux répercussions sur la qualité de l’air et sur l’effort national de réduction des émissions : modifier ou supprimer des normes environnementales peut, selon certains observateurs, compliquer la lutte contre le changement climatique.

Au-delà des arguments économiques et écologiques, la décision relance également les discussions sur le rôle de l’État dans la régulation des secteurs polluants et sur l’équilibre à trouver entre compétitivité industrielle et protection de l’environnement.