États-Unis : Donald Trump abrogera jeudi un texte fondateur sur les gaz à effet de serre

La Maison Blanche a annoncé mardi que Donald Trump prévoit d’annuler, jeudi, une mesure adoptée sous la présidence de Barack Obama et qui a longtemps servi de socle juridique pour la réglementation des émissions polluantes aux États-Unis. L’information a été communiquée par la porte-parole Karoline Leavitt lors d’un échange avec des journalistes.

Il s’agit d’une décision prise en 2009, connue sous le nom anglophone d' »endangerment finding », qui établit que certains gaz à effet de serre présentent un danger pour la santé publique. Ce jugement administratif a permis, pendant plus d’une décennie, l’élaboration de multiples règles fédérales visant à réduire la présence de ces polluants dans l’atmosphère.

Selon la déclaration de la porte-parole, le président « officialisera » la suppression de ce texte. Leavitt a indiqué que l’action interviendra officiellement jeudi, sans détailler dans l’immédiat la portée précise des textes réglementaires qui pourraient être affectés.

Conséquences possibles

Supprimer cette base juridique reviendrait à retirer l’outil central qui autorisait l’administration à imposer des limites sur les émissions de plusieurs gaz contribuant au réchauffement. En l’absence de ce cadre, de nombreuses règles fédérales pourraient perdre leur assise légale, ouvrant la voie à des révisions ou des abandons de normes environnementales instaurées ces dernières années.

Cette décision risque d’engendrer des contestations juridiques et des débats politiques, entre partisans d’une déréglementation visant à alléger les contraintes pour certains secteurs économiques et défenseurs de la lutte contre le changement climatique qui s’appuient sur ces protections pour réduire les émissions. L’ampleur et la rapidité des conséquences dépendront des suites administratives et judiciaires qui suivront l’abrogation annoncée.