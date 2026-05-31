États-Unis 3-2 Sénégal : Balogun et Pulisic punissent les Lions

Les États-Unis ont dominé le Sénégal 3-2 à Charlotte dans un match amical de préparation au Mondial 2026. Malgré un doublé de Sadio Mané, les Lions de la Teranga ont été punis par l’efficacité américaine, portée notamment par Christian Pulisic et Folarin Balogun, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde.

Les États-Unis ont battu le Sénégal 3-2 dimanche 31 mai lors d’un match amical de préparation à la Coupe du monde 2026 disputé au Bank of America Stadium de Charlotte, en Caroline du Nord. Sergiño Dest (7e), Christian Pulisic (20e) et Folarin Balogun (49e et 63e) ont inscrit les trois buts américains. Sadio Mané a signé un doublé pour les Lions de la Teranga (44e et 52e), réduisant deux fois l’écart sans jamais égaliser. Il s’agit de la première rencontre de l’histoire entre les deux équipes.

Les États-Unis ont dominé la première demi-heure, ouvrant le score dès la 7e minute sur une combinaison Pulisic-Dest, puis doublant la mise à la 20e sur un ciseau de Pulisic servi par Ricardo Pepi. Le Sénégal a réagi dans les dix dernières minutes du premier acte : Mané a réduit le score à la 44e, à deux minutes de la pause, d’une tête piquée. Revenu des vestiaires avec ambition, le Sénégal est parvenu à égaliser à la 52e — Mané chipant le ballon par-dessus le gardien Brady entré en jeu à la mi-temps, après une erreur de relance de Miles Robinson. Balogun a redonné l’avantage aux États-Unis à la 49e puis a porté le score à 3-2 à la 63e d’un but à bout portant sur un centre de Tim Weah.

Les statistiques reflètent une rencontre plus équilibrée que le score ne l’indique : le Sénégal a terminé avec 52,3 % de possession de balle contre 47,7 % pour les Américains, avec 6 tentatives contre 12 et 3 tirs cadrés contre 4. Aucun carton rouge n’a été distribué.

Deux équipes qui ne partagent pas le même groupe au Mondial

La rencontre — première de l’histoire entre les deux sélections — n’a pas de prolongement direct dans la compétition mondiale qui s’ouvre le 11 juin, les deux équipes ayant été tirées dans des poules distinctes. Le Sénégal affrontera la France, la Norvège et l’Irak dans le groupe G. Les États-Unis, coorganisateurs du tournoi avec le Canada et le Mexique, sont dans le groupe A avec l’Allemagne, le Japon et l’Arabie saoudite.

Pour le sélectionneur américain Mauricio Pochettino, l’objectif de la journée était la gestion des charges physiques à dix jours de la compétition : « C’est notre décision de bien gérer la charge et de distribuer le temps de jeu à l’ensemble du groupe. » L’USMNT disputera samedi prochain un second amical contre l’Allemagne au Soldier Field de Chicago avant l’ouverture du Mondial. En préparation, les États-Unis avaient encaissé des défaites contre la Belgique et le Portugal lors de matchs précédents.

Le Sénégal, lui, affrontera l’Arabie saoudite à San Antonio en deuxième match de préparation avant l’ouverture du Mondial. La sélection de Pape Thiaw affiche 13 victoires sur ses 15 derniers matchs. La pénalité infligée par la CAF à la suite des incidents de la finale de la CAN 2025 — suspension du sélectionneur sur cinq matches — avait été purgée, Thiaw étant sur le banc pour cette rencontre.

Compositions

États-Unis (titulaires) : Turner — Dest, McKenzie, Freeman, Ream, Robinson — Adams, Berhalter — Reyna, Pulisic, Pepi. Sélectionneur : Mauricio Pochettino.

Sénégal (titulaires) : Diaw — Sarr, Seck, Diatta — Jakobs, B. Ndiaye, Camara, I. Ndiaye — Diarra, Mané, Jackson. Sélectionneur : Pape Thiaw.