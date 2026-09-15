Espace UEMOA: PIGIER-BENIN abrite les épreuves écrites du DESCOGEF 2026

Les épreuves écrites de l’examen régional du Diplôme d’études supérieures de comptabilité et de gestion financière (DESCOGEF) ont démarré ce lundi 14 septembre 2026 à PIGIER Bénin. Le lancement officiel s’est déroulé en présence des responsables de l’établissement et des représentants du jury de l’UEMOA, dans le cadre d’un dispositif d’évaluation synchronisé à l’échelle sous-régionale.

Les candidats au DESCOGEF ont pris le chemin des salles d’examen ce lundi 14 septembre à PIGIER Bénin. L’établissement accueille les épreuves de cette session qui se déroulent simultanément dans plusieurs pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le lancement officiel a été effectué par Emmanuel Hounkou, professeur des universités et président du jury de l’examen d’expertise comptable de l’UEMOA, en présence notamment de Victor Assogba, directeur général franchisé de PIGIER Bénin. Pour les responsables, cette organisation traduit la volonté de l’UEMOA d’harmoniser la formation et l’évaluation des futurs professionnels de l’expertise comptable dans la sous-région.

« La formation aux métiers de l’expertise comptable est, par nature, une formation longue, exigeante et très sélective », a rappelé Emmanuel Hounkou. Mis en place depuis 2000, le dispositif communautaire repose sur des centres agréés dans plusieurs États membres. Les candidats composent sur les mêmes matières, selon les mêmes programmes et suivant un calendrier commun.

La synchronisation constitue l’une des particularités majeures de cet examen. Le démarrage des épreuves est coordonné entre les différents centres, avec une prise en compte des fuseaux horaires. Au Bénin, la première épreuve lancée est celle de synthèse de relations juridiques, avant les relations fiscales. Au total, treize épreuves sont prévues, auxquelles s’ajoutent la présentation et la soutenance d’un mémoire devant un jury.

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Un parcours vers le diplôme final

Le DESCOGEF représente une étape déterminante dans le cursus menant à la profession d’expert-comptable. Charles Kouphin, expert-comptable et contrôleur national des stages d’expertise comptable des DECOFI pour le Bénin, a précisé que le diplôme correspond au niveau Bac+5. « Après avoir réussi cet examen, les candidats peuvent accéder au stage d’expertise comptable. Ils doivent alors effectuer trois années de stage et de préparation supplémentaires avant de pouvoir se présenter au diplôme final, le DECOFI », a-t-il expliqué

Les candidats présents à PIGIER Bénin sont notamment issus de l’ENEAM et de PIGIER. Au total, quelque 125 candidats sont inscrits pour l’ensemble des épreuves au niveau du centre. Pour la première épreuve, consacrée aux relations juridiques et fiscales, 106 candidats composent. La délibération est prévue à Dakar, à l’issue d’un processus de correction assuré de manière indépendante dans plusieurs pays.

Une formation présentée comme une filière d’élite

Directeur des études de PIGIER Bénin et coordonnateur du programme d’expertise comptable, Dr Arsène Vigan a insisté sur le caractère stratégique de cette formation. Depuis 2020, PIGIER Bénin accueille ce cursus grâce à un agrément lui permettant de former aux métiers de l’expertise comptable. Pour lui, la qualité de la formation est directement liée aux responsabilités qui attendent les futurs professionnels. « Nous considérons d’ailleurs les experts-comptables comme les médecins de l’entreprise », souligne-t-il.

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Le DESCOGEF s’adresse principalement aux candidats titulaires du DECOGEF, avec également des possibilités d’équivalence pour certains diplômés en finance, comptabilité et audit. La formation s’étale sur deux années et comprend dix unités d’enseignement à valider. La sélection se poursuit aussi dans le processus d’évaluation. Les copies font l’objet d’au moins deux corrections indépendantes et, en cas d’écart supérieur à trois points, une troisième correction est effectuée. Un mécanisme destiné à renforcer la fiabilité des résultats. « L’ambition est de mettre à la disposition des économies de la sous-région des professionnels hautement qualifiés, capables de répondre efficacement aux besoins des entreprises et des organisations », a indiqué Emmanuel Hounkou.

Pour PIGIER Bénin, cette session constitue également une occasion de promouvoir la filière auprès des nouveaux bacheliers. Le Directeur des études, Dr Arsène Vigan les encourage à s’intéresser à cette voie, qui ouvre notamment des perspectives dans les entreprises et la possibilité de créer son propre cabinet.