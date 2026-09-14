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Sénat du Bénin: première réunion officielle ce mardi sous la présidence de Patrice Talon

​Les membres de la chambre haute du Parlement béninois tiennent leur toute première séance plénière officielle ce mardi 15 septembre 2026 à Cotonou, au siège provisoire de l’institution.

Edouard Djogbénou
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Sénat du Bénin: première réunion officielle ce mardi sous la présidence de Patrice Talon
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Conduits par le président du Sénat, Patrice Talon, les sénateurs se réunissent pour poser les jalons organisationnels indispensables au fonctionnement régulier de cette nouvelle institution républicaine.

​L’ordre du jour de cette assise inaugurale est essentiellement consacré à l’examen et à l’adoption du règlement administratif et financier du Sénat. Ce texte fondamental permettra de fixer les règles de gouvernance interne, de déterminer les modalités de gestion des ressources et d’ouvrir la voie à l’installation formelle du Secrétariat général, relayant ainsi la mission transitoire confiée le 8 septembre dernier à l’administrateur Édouard Ouin-Ouro.

​Défections notables pour motifs de santé

​Cette première réunion parlementaire sera toutefois marquée par l’absence remarquée de deux figures majeures de la vie politique nationale et anciens présidents de la République membres de droit de la haute assemblée. Il s’agit de Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi qui ne prendront pas part aux délibérations de ce mardi.

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