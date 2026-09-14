Parti Les Démocrates: un Conseil national annoncé le 9 octobre à Cotonou

Le parti Les Démocrates tiendra son Conseil national le vendredi 9 octobre 2026 à son siège de Fifadji, à Cotonou, en prélude immédiat à son deuxième congrès ordinaire prévu les 10 et 11 octobre à Porto-Novo.

Réunie le vendredi 11 septembre sous la direction de son président, l’honorable Nourénou Atchadé, la Coordination nationale de la principale formation de l’opposition a formellement arrêté cette feuille de route afin de valider le règlement intérieur des assises et de régler les derniers arbitrages organisationnels, confiés à un comité piloté par Lucien Ahlonsou et Habibou Woroucoubou.

​Des assises après les revers électoraux et les tensions intestines

​Ce rendez-vous statutaire intervient dans une phase décisive de réorganisation pour le parti. Après avoir obtenu 28 sièges de députés lors des élections législatives de 2023 avec 24,16 % des voix, Les Démocrates ont perdu leur représentation parlementaire trois ans plus tard et ont vu leur candidature écartée du scrutin présidentiel de 2026.

Cette séquence difficile s’est également traduite par le retrait de l’ancien président Thomas Boni Yayi pour raisons de santé, cédant la tête de la formation à Nourénou Atchadé.

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​Face aux turbulences internes qui ont émaillé les mois écoulés marquées par une série de démissions et par la suspension de plusieurs cadres, notamment vingt responsables de la coordination départementale du Littoral en août dernier, ces assises d’octobre à Fifadji et à Porto-Novo s’annoncent déterminantes.

Elles devront permettre d’apurer les contentieux disciplinaires, d’adapter les textes fondamentaux et de définir une nouvelle ligne directrice pour ressouder les rangs de l’opposition.