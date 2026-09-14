Soudan : le PAM n’a reçu que 206 M$, près de 20 millions ont faim

Le Programme alimentaire mondial a reçu 206 millions de dollars pour le Soudan depuis janvier, contre 645 millions en 2025. Son directeur exécutif par intérim, Carl Skau, a alerté lundi 14 septembre sur ce recul, alors que près de 20 millions de personnes sont confrontées à la faim.

Le PAM estime qu’il lui manque encore près de 300 millions de dollars pour maintenir ses opérations actuelles. Faute de ressources suffisantes, l’agence des Nations unies a recentré son aide sur les 5 millions de personnes jugées les plus vulnérables et dit en atteindre actuellement environ 4 millions.

Dans la localité de Tawila, au Darfour du Nord, où environ un million de personnes ont trouvé refuge, le PAM distribue chaque mois des rations ne couvrant que deux semaines de besoins alimentaires. À El Obeid, dans le centre du pays, l’agence concentre son assistance sur les personnes arrivées au cours des derniers mois.

Le manque de financement s’ajoute aux contraintes d’accès et aux effets directs du conflit entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide. Le PAM indique que près de 19,5 millions de personnes sont confrontées à des niveaux de faim de crise ou plus graves et qu’il lui faut encore 579 millions de dollars pour ses opérations jusqu’en octobre 2026.

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Les contributions continuent néanmoins d’arriver au compte gouttes. Le 9 septembre, le PAM a annoncé une aide de 5 millions de dollars de la Corée du Sud destinée à financer une assistance alimentaire d’urgence pour 365 000 personnes et des repas scolaires pour 23 000 enfants.

La pression financière touche aussi d’autres opérations humanitaires. L’Organisation internationale pour les migrations a averti que ses stocks de matériels d’abri, d’assainissement et de biens ménagers d’urgence pourraient être épuisés d’ici la fin septembre. L’agence dit avoir besoin de 15 millions de dollars pour maintenir jusqu’à la fin de l’année une chaîne d’aide destinée à environ 305 000 personnes.

Le conflit déclenché en avril 2023 a provoqué des déplacements massifs et fortement désorganisé l’économie, l’agriculture et les services essentiels. L’Organisation internationale pour les migrations estime à 8,6 millions le nombre de personnes toujours déplacées à l’intérieur du Soudan, tandis que 4,9 millions sont retournées dans leurs zones d’origine.