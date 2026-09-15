SBEE: interruption programmée de la fourniture d’électricité ce mardi 15 septembre dans plusieurs villes du pays

​La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) a informé sa clientèle d’une suspension temporaire de la fourniture d’énergie électrique ce mardi 15 septembre 2026, sur une plage horaire allant de 10h à 15h.

Publié le 15 sept. 2026 à 07:20 · Mis à jour le 15 sept. 2026

Cette perturbation planifiée s’explique par la réalisation d’importants travaux d’entretien et de maintenance sur les infrastructures du réseau national de distribution.

​L’opération d’entretien impactera plusieurs agglomérations et chefs-lieux à travers le territoire national, notamment Dogbo, Djougou, Dassa, Lokossa, Abomey-Calavi, Natitingou, Ouidah, Parakou, Porto-Novo ainsi que la zone de Cotonou-Ouest.

​Tout en invitant les abonnés et les ménages des localités ciblées à prendre les dispositions nécessaires pour pallier ce désagrément temporaire, la société distributrice appelle à la vigilance collective.

Publicité

Les usagers sont formellement invités à considérer l’ensemble des installations domestiques et industrielles comme restant constamment sous tension, la réalimentation du réseau pouvant intervenir à tout moment et sans préavis dès l’achèvement anticipé des manœuvres techniques.