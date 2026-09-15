Ghana : des salaires suspendus si les données Ghana Card sont invalides

Le Ghana suspend à compter de ce mardi 15 septembre les salaires des agents publics dont les données de la National Identification Authority (NIA) ne sont pas valides dans le système de paie. La mesure précède une nouvelle opération nationale de vérification des employés.

Dans une directive datée du 24 août, le Controller and Accountant-General’s Department (CAGD) a demandé aux services des ressources humaines des ministères, départements et agences de s’assurer que les numéros NIA de leurs agents correspondent bien aux données officielles. Le Controller and Accountant-General, Kwasi Agyei, a précisé que les salariés sans informations NIA valides verraient leur rémunération suspendue à partir du 15 septembre.

La décision fait suite aux anomalies détectées après le déploiement d’une version améliorée du portail électronique des fiches de paie. Certains numéros NIA enregistrés sur la paie ne correspondent pas aux données de l’autorité d’identification, tandis que d’autres dossiers ne comportent aucune information NIA.

Pour régulariser une situation, l’agent concerné doit passer par son service des ressources humaines. La demande de correction ou d’ajout du numéro NIA doit être accompagnée d’une lettre du responsable de l’institution et transmise au CAGD pour validation.

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Le département rappelle qu’une copie physique du Ghana Card n’est plus exigée pour cette procédure. Les agents doivent surtout faire corriger les informations d’identité enregistrées dans le système de paie, conformément aux règles modifiées du registre national d’identification.

Le CAGD avait déployé en février un nouveau système de fiche de paie utilisant le numéro NIA pour sécuriser l’accès aux données salariales. Selon son calendrier 2026, les salaires du mois de septembre doivent commencer à être crédités par les banques le 25 septembre.