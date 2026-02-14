ES de Tunis qualifiée en LDC CAF après sa victoire contre Petro Luanda

L’Espérance Sportive de Tunis a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF en s’imposant 2-0 face à Petro Luanda, ce qui s’est joué lors de la cinquième journée du groupe D. Cette victoire acquise à domicile permet au club tunisien de grimper provisoirement à la deuxième place du groupe, avec 9 points, derrière le Stade malien déjà assuré de la qualification.

Le match a été longtemps indécis : la première période ne permettait ni aux locaux ni aux visiteurs de concrétiser leurs opportunités. Il a fallu attendre l’entame de la seconde mi-temps pour voir l’ouverture du score. Dès la 46e minute, Aboubakar Diakité, servi par le remplaçant Jebali, a finalement trouvé le chemin des filets et donné l’avantage aux siens.

Petro Luanda, venu d’Angola, a cherché à revenir au score et s’est procuré quelques situations intéressantes, mais sans parvenir à tromper la vigilance de la défense et du gardien tunisiens.

Les faits marquants et les conséquences

Dans les dernières minutes de la rencontre, Jack Diarra a scellé le sort de la partie en inscrivant le deuxième but sur une passe de Haj Ali, garantissant ainsi une marge suffisante pour l’Espérance. Ce second but a rendu toute tentative de retour angolaise vaine et a assuré aux Tunisiens une qualification directe pour les quarts.

Au terme de cette journée, le Stade malien et l’Espérance Sportive de Tunis sont officiellement qualifiés pour la phase suivante de la compétition. Petro Luanda et Simba SC voient, quant à eux, leurs espoirs de qualification s’éteindre et terminent prématurément leur parcours dans cette édition de la Ligue des champions.