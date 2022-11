Equipe de France: Aurélien Tchouaméni défend Karim Benzema

En conférence de presse ce jeudi, Aurélien Tchouaméni a défendu Karim Benzema, accusé en Espagne d’avoir raté les derniers matchs du Real Madrid pour se préserver pour la Coupe du monde avec la France.

Touché par des petits pépins physiques, Karim Benzema a manqué les derniers matchs du Real Madrid avant la trêve internationale. Ce qui avait entraîné de vives critiques contre le Ballon d’Or 2022, accusé à Madrid de se réserver pour la Coupe du Monde 2022, qui débute au Qatar dimanche prochain. Également retenu dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur le sujet ce jeudi en conférence de presse.

Et l’ancien milieu du terrain de Monaco a pris la défense de son coéquipier en sélection et en club, tout en se montrant rassurant sur l’état physique du Nueve.

« Karim Benzema est le meilleur joueur du monde. Il montre qu’il fait partie du gratin du football. C’est un plaisir de jouer avec lui. Les critiques sur sa blessure ? C’est un grand joueur et il a l’habitude des critiques et ça ne l’affecte pas. S’il n’a pas joué c’est parce qu’il n’était pas à 100%. En France et à Madrid, tout le monde respecte ça. Son physique ? Il n’est pas inquiet. Il a beaucoup d’expérience, il connaît son corps. S’il n’a pas joué, c’est qu’il ne sentait pas capable d’aider l’équipe. Au moment où il sera prêt, il jouera», a-t-il déclaré.

La France va débuter la défense de son titre au Qatar contre l’Autriche le 22 novembre prochain. Une rencontre pour laquelle Aurélien Tchouaméni et Karim Benzema devraient être titulaires. Et il ne faudra surtout pas se rater, pour ne pas compromettre déjà ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.