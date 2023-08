« Enterrez moi dans la… », Camille Makosso annonce sa mort à ses enfants

Dans un live tiktok il y a trois jours, le révérend pasteur Camille Makosso a annoncé sa mort prochaine à ses 4 enfants.

Camille Makosso pense déjà à sa mort même s’il aurait voulu rester encore auprès de ses enfants. Au lendemain du brunck de KMK Collection appartenant à sa fille aînée Kim Makosso, l’homme de Dieu a annoncé à sa mort à ses enfants en estimant qu’il peut mourir en paix.

« La seule chose que je vous demande, n’organisez pas des funérailles grandioses pour moi, je n’en ai pas besoin, enterrez moi dans la simplicité de Dieu, auprès de votre maman et fêtez parce que j’aurais accompli ma mission », a-t-il déclaré en larmes.

L’homme de Dieu est fier d’avoir vu « grandir » et « maintenant responsables » ses enfants. Selon lui, c’est pour cette raison qu’il les laisse désormais voyager « toutes seules dans certains pays ». « Que la paix du Seigneur soit avec vous », a-t-il invoqué.

Depuis Israël où il est en pèlerinage, l’homme de Dieu n’a pas oublié ses fidèles qui sont aussi, une partie de lui. « A tous mes fidèles, je sais que souvent que c’est difficile pour vous, parce que quand je commets certaines erreurs et vous voyez combien de fois on m’insulte, ce n’est pas facile », a-t-il affirmé.

Camille Makosso est conscient que ses fidèles savent qu’il joue un rôle sur les réseaux sociaux. « Vous, vous me connaissez parce que vous participez à mes programmes, ceux qui ne m’ont jamais vu prendre un micro et parler de Jésus ne me connaissent pas. Ils connaissent l’acteur qui est sur les réseaux sociaux mais pas l’homme spirituel », a-t-il clarifié.

Dans ce live Tiktok très émouvant, Camille Makosso a également dévoilé ses dernières volontés avant sa mort. L’homme de Dieu entend rejoindre sa femme Tatiana décédée il y a trois ans.

