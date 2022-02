Enregistrement incendiaire sur le Mali: Ouattara ne nie, ni confirme les propos à lui attribués

Le président ivoirien Alassane Ouattara a réagi lors de son séjour dans le cadre du sommet UE-UA à Bruxelles, sur l’enregistrement d’une discussion téléphonique non authentifiée qui lui est attribuée avec l’ancien Premier ministre malien, Boubou Cissé. Au miro de RFI, Ouattara n’a confirmé ou infirmé les propos qui lui ont été attribués.

Un enregistrement téléphonique a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers temps. L’audio qui est disponible et devenu viral sur les réseaux sociaux, laisse entendre les voix de Boubou Cissé et d’Alassane Ouattara qui semblent être très reconnaissables. Jouant les espions pour Ouattara et la CEDEAO, l’ancien Premier ministre de IBK a briefé Alassane Ouattara sur l’impact des sanctions de la CEDEAO sur l’économie malienne et les finances publiques.

« Malgré tout ce qu’il veulent faire croire, la situation reste difficile pour eux (les autorités de la transition au Mali, Ndlr) », a indiqué Boubou à Ouattara. Il assure à son interlocuteur très attentif que « ça va être extrêmement difficile de tenir encore trois à quatre semaines financièrement. Donc la tension est là, elle est réelle et monte », rapporte l’espion de circonstance à Ouattara apparemment satisfait.

Atteinte ou tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat

Officiellement, l’authenticité de cet enregistrement n’est pas encore prouvée. Le Procureur du Tribunal de la commune 4 de Bamako a ouvert une enquête préliminaire pour « atteinte ou tentative d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure et extérieure du Mali ». Les résultats de l’enquête ne sont pas encore à l’ordre du jour et les deux principaux suspects ne nient ni confirment qu’il s’agit d’une de leurs conversations téléphoniques.

Interrogé sur l’authenticité de cette conversation, le président ivoirien, Alassane Ouattara a déclaré: « Il faudrait me la faire écouter comme ça je pourrai vous le dire ». Il a ensuite poursuivi en ajoutant qu’il n’est pas un adepte des réseaux sociaux.

« Moi je parle à tout le monde. A Boubou Cissé (…), Assimi Goïta tout le monde. Parce que je trouve que c’est comme ça que nous allons arriver à les approcher et à sortir de cette situation. Les autorités maliennes savent que j’ai la plus grande considération pour elles », a-t-il dit. « On vous entend les critiquer en parlant d’idiots », lance le journaliste. « Ha bon ? Mais dis donc ! Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses », répond le chef de l’Etat ivoirien.