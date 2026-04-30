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Nucléaire: Donald Trump durcit le ton face à l’Iran

Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a réaffirmé qu’aucun accord ne serait possible avec Téhéran sans abandon total de ses ambitions nucléaires, tout en saluant la stratégie de pression menée par Washington.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Diplomatie
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Nucléaire: Donald Trump durcit le ton face à l’Iran
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Donald Trump a durci le ton à l’égard de l’Iran, affirmant qu’aucun accord durable ne pourra être conclu tant que Téhéran n’acceptera pas de renoncer à toute ambition nucléaire. Depuis le Bureau ovale de la Maison-Blanche, le président américain a reconnu des avancées dans les discussions en cours, tout en posant une ligne rouge claire. « La question est de savoir s’ils iront assez loin », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Il n’y aura jamais d’accord s’ils ne renoncent pas aux armes nucléaires. »

Le locataire de la Maison-Blanche a également salué la stratégie de pression menée par Washington, qualifiant notamment le blocus visant les ports iraniens de mesure « efficace » et « sans faille ». Dans un ton particulièrement offensif, Donald Trump a appelé l’Iran à céder sans conditions : « Ils n’ont qu’à capituler », a-t-il lancé, tout en affirmant que les capacités militaires iraniennes avaient été largement affaiblies. Enfin, le président américain a réitéré sa position ferme : pour lui, l’Iran ne doit en aucun cas accéder à l’arme nucléaire, une ligne qu’il assure être largement partagée sur la scène internationale.

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