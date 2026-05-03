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Bénin : un instituteur tué à coup de couteau par son épouse lors d’une dispute conjugale

Un enseignant du primaire a été tué samedi 2 mai à Sèrou, dans l’arrondissement de Fô-Bouré (commune de Sinendé, nord-est du Bénin), à la suite d’une violente altercation avec son épouse, a-t-on appris auprès de sources locales.

Paul Arnaud DEGUENONVoir tous ses articles
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Bénin : un instituteur tué à coup de couteau par son épouse lors d’une dispute conjugale
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Selon les premiers éléments recueillis par la radio FM Nonsia, la dispute aurait dégénéré en pleine journée. La femme aurait asséné plusieurs coups de bâton à son mari avant de s’emparer d’un couteau pour le frapper à plusieurs reprises. Grièvement blessé, l’enseignant n’a pas survécu malgré l’intervention des habitants alertés par la scène.

La présumée auteure des faits a été interpellée par la Police républicaine et conduite au commissariat de Fô-Bouré, où elle est gardée à vue pour les besoins de l’enquête. Les circonstances exactes du drame et les motivations du passage à l’acte n’ont pas été précisées par les autorités.

L’affaire intervient dans un contexte de multiplication des féminicides et homicides conjugaux signalés au Bénin ces derniers mois, dans les deux sens du couple. Le code des personnes et de la famille ainsi que la loi de 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes encadrent juridiquement les violences au sein du foyer, mais les statistiques officielles consolidées sur les homicides intrafamiliaux restent rares.

La commune de Sinendé, dans le département du Borgou, est régulièrement citée dans les chroniques judiciaires locales pour des faits divers liés aux conflits domestiques.

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