Bénin: l’AGLO précise les modalités de retrait des valises et les règles d’embarquement pour le Hadj 2026

Dans un communiqué rendu public à Cotonou, l’agence, structure sous tutelle de la Présidence de la République chargée de la logistique du pèlerinage à La Mecque, indique que les valises destinées aux candidats béninois ont été remises aux sociétés agréées chargées de leur distribution. Chaque pèlerin se verra ainsi remettre, contre décharge, un ensemble de valises de trois dimensions: 28, 24 et 18 pouces à retirer auprès de la société à laquelle il est affilié.



L’AGLO insiste sur le respect strict de ces dispositions. Aucun pèlerin ne sera autorisé à embarquer avec des bagages autres que ceux fournis dans le cadre officiel. Cette mesure vise à uniformiser la logistique des bagages et à faciliter la gestion des flux lors du transport aérien vers les lieux saints, tout en assurant une meilleure coordination avec les transporteurs.



Les responsables de l’agence appellent par ailleurs les pèlerins à se rapprocher rapidement de leur société agréée si les kits ne leur ont pas été remis dans les délais. En cas de difficulté ou de rétention injustifiée du matériel, ils peuvent déposer une réclamation auprès de la société concernée ou auprès des services de l’AGLO pour prise en charge du problème.



Cette communication s’inscrit dans la phase finale de préparation du pèlerinage 2026, qui requiert une coordination logistique minutieuse entre les autorités béninoises, les sociétés agréées et les pèlerins, sur fond d’exigences opérationnelles strictes propres à cette édition du Hadj.