Abomey-Calavi: cinq présumés voleurs de motos interpellés après une tentative de vol

Cinq individus soupçonnés de faire partie d’un réseau criminel ont été interpellés à l’issue d’une opération déclenchée à la suite d’une tentative de vol, a rapporté la Police républicaine.



L’affaire remonte à la soirée du dimanche 26 avril dernier, vers 20 h, sur un axe secondaire reliant Carrefour IITA à Tankpè. Un commerçant, boucher de profession et résident d’Adjagbo, avait stationné sa motocyclette de marque Haojue 115 devant son commerce lorsqu’un individu a tenté de s’emparer de l’engin.

Alerté par un témoin oculaire, le voleur a abandonné sa tentative et rejoint un complice à moto pour prendre la fuite.



Alertée, une équipe du commissariat de Godomey, appuyée par des riverains, s’est lancée à la poursuite des suspects. Un premier individu a été rattrapé et placé en garde à vue. Au cours de son audition, il aurait reconnu les faits, ce qui a permis aux enquêteurs de remonter la filière jusqu’à des receleurs présumés opérant à Cotonou.



Les investigations ont conduit à l’arrestation de deux autres suspects dans les quartiers de Mènontin et Cadjèhoun, puis de deux autres à Zongo et Aïdjèdo, ces derniers étant soupçonnés de convoyer les engins volés vers un pays voisin.

Lors de leurs interpellations, les policiers ont saisi une somme de 205 000 FCFA, présentée comme destinée à l’achat d’un véhicule volé, ainsi que trois motos neuves volées.



Les cinq individus sont désormais en garde à vue à la disposition de la justice, qui devra statuer sur les charges telles que vol, association de malfaiteurs et recel.