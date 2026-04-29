Femme soumise au supplice du feu à Èkpè: les 6 prévenus déposés en prison

Un nouveau développement est intervenu dans l’affaire survenue à Èkpè . Les six personnes récemment interpellées ont été placées sous mandat de dépôt par le Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Cette décision est intervenue à l’issue d’une enquête qualifiée de rigoureuse, conduite par la Direction de la Police Judiciaire, avec une implication particulière de l’Office central de protection des mineurs et de la famille, service spécialisé dans les infractions touchant les personnes vulnérables.

Les mis en cause ont ainsi été présentés au parquet spécial après la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce mercredi 29 avril 2026. À l’issue de l’audition, ils ont été tous placés sous mandat de dépôt.

Le dossier entre donc dans sa phase judiciaire. en attendant l’ouverture du procès devant la juridiction compétente.

Aucune précision supplémentaire n’a, pour l’heure, été communiquée sur les chefs d’accusation retenus ni sur le calendrier de la procédure. Les autorités judiciaires réaffirment toutefois leur détermination à traiter ce dossier avec diligence, au regard de la sensibilité des faits et de l’émotion suscitée au sein de l’opinion publique.