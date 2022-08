En Guinée, Boni Yayi enchaîne les pourparlers avec la classe politique

Arrivé à Conakry le dimanche 21 août 2022, le médiateur de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) Boni Yayi, s’est entretenu avec le nouveau Premier ministre de la Guinée, Bernard Goumou et deux autres ministres du gouvernement.

L’ancien président du Bénin et médiateur de la CEDEAO en Guinée, Boni Yayi, poursuit sa mission à Conakry. Après son audience avec Bernard Goumou, le nouveau Premier ministre de la Guinée dans la journée du lundi 22 août, l’émissaire de l’organisation ouest-africaine, a eu une séance de travail avec les ministres Guinéens en charge des Affaires Étrangères et de l’Administration du Territoire, ce mardi 23 août.

« Le médiateur était accompagné du Représentant Résident de la CEDEAO en Guinée », a précisé l’organisation sous-régionale. Plus tôt, Boni Yayi avait clarifié les objectifs de sa médiation en Guinée. « Je suis à Conakry depuis hier 21/08/2022 en qualité de médiateur de la CEDEAO pour la Guinée en vue de l’appuyer dans son dialogue inclusif entre gouvernement, forces politiques, société civile, jeunes et femmes, communautés religieuses et partenaires internationaux », a déclaré lundi, Boni Yayi.

Selon son agenda, Boni Yayi va s’entretenir avec la junte, la classe politique et la société civile pour aboutir à un chronogramme précis et devant faciliter le retour des civils au pouvoir, le plus rapidement possible.