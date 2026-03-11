En Côte d’Ivoire, 04 élus du PDCI marquent leur désaccord au sein du parlement

En Côte d’Ivoire, quatre députés ont décidé de suspendre leur participation aux activités du groupe parlementaire du PDCI-RDA à l’Assemblée nationale, reflétant ainsi les tensions internes qui traversent actuellement la formation politique.

Les parlementaires concernés sont Kouamé Koffi Athanase, député de la circonscription de Bocanda (comprenant Bengassou, Bocanda, Kouadioblékro et N’zécrèzessou), N’zi N’da Affoué Éliane, également élue de Bocanda, Adja Alain, député de Port-Bouët, et N’gouan Jérémie Alfred, député d’Aboisso commune. Leur décision a été officialisée par une lettre adressée au président du groupe parlementaire PDCI-RDA à Abidjan.

Dans cette correspondance datée du 6 mars 2026, les élus annoncent leur choix de suspendre leur participation aux activités du groupe pour des raisons personnelles, précisant que cette suspension prend effet dès la signature de la lettre. Ils insistent toutefois sur le fait que ce geste ne traduit en aucun cas un désengagement vis-à-vis du PDCI-RDA, auquel ils restent profondément attachés et engagé dans la défense de ses valeurs et objectifs.

Selon plusieurs sources proches du dossier, cette décision intervient dans un contexte de tensions internes au sein du principal parti d’opposition ivoirien. Certains cadres et militants ont exprimé des inquiétudes concernant la gestion et l’orientation actuelle du parti. La suspension des députés est ainsi perçue comme un signal politique visant à susciter réflexion et dialogue au sein de la direction.