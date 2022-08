Emprisonné en France, Ferre Gola rate l’une des plus grandes opportunités de sa carrière

La situation que traverse actuellement le chanteur congolais Ferre Gola n’est pas sans conséquence sur sa carrière professionnelle. En prison depuis quelques jours en France, le chanteur ne fera pas parti des coachs de The Voice Kids Afrique francophone.

Arrêté et placé en garde à vue en France depuis plus de deux mois pour une affaire de coups et blessures volontaires sur sa propre fille, le chanteur congolais Ferre Gola ne fera malheureusement plus partie des quatre Coachs retenus pour la plus grande émission musicale, The Voice Kids Afrique francophone qui va bientôt démarrer.

Les organisateurs de cette prestigieuse compétition ont dans un message sur la page Facebook officielle de l’émission annoncé la nouvelle.

« Bonjour la famille ! Nous sommes en Août, #Thevoicekids bat son plein depuis Abidjan. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, Ferre Gola ne fera pas partie des coachs de la première saison de #Thevoicekids. Selon vous, qui devrait rejoindre @sidiki_diabate_officiel et @daphne_njieofficial dans la quête des plus belles jeunes voix d’Afrique Francophone ? », peut-on lire sur le compte Instagram de The Voice Afrique.

Le chanteur congolais a été finalement remplacé par le faiseur de gospel Ivoirien Ks Bloom qui enchaine les exploits depuis le début de sa carrière. Il sera aux côté de Teeya, Daphné et le chanteur malien Sidiki Diabaté.

Une affaire familiale…

Pour rappel, le célèbre chanteur congolais Ferre Gola a été interpellé à l’aéroport de Paris en France le vendredi 3 juillet 2022 alors qu’il était en partance pour la Guinée dans le cadre d’un concert privé. Selon les informations, l’artiste a été arrêté suite à une plainte de sa propre fille Osias, qui l’accuse de l’avoir bastonnée pour s’être exhibée sur les réseaux sociaux. L’icône de la rumba congolaise sera bientôt libéré à en croire les annonces faites par son avocat.