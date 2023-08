Emmanuelle Kéita pour une séance de taekwondo avec Ruth Gbagbi ? Voici sa réponse

L’influenceuse et animatrice ivoirienne Emmanuelle Kéita a répondu à l’invitation de la championne de taekwondo, Ruth Gbagbi pour une séance d’entrainement.

Emmanuelle Kéita ne se laisse pas souvent faire mais cette fois-ci, elle a préféré ne pas se hasarder. Dans son émission « Mood by EK « , Emmanuelle Kéita s’en est prise au look de l’athlète Ruth Gbagbi. Selon l’influenceuse, on peut être athlète et adopter un bon style vestimentaire. C’est pourquoi, elle lui a proposé un relooking class.

Pour Ruth Gbagbi, ce ne sont pas ses vêtements qui font d’elle une championne. « …Une véritable championne ne se laisse jamais définir par ses vêtements, mais par la force de son esprit et ses victoires…Toutefois Mme Keita, sachez que j’accepte volontier votre proposition de relooking et je vous invite également à partager une séance d’entraînement spécial ‘’ @combat’’ et renforcement musculaire avec moi… », a proposé Ruth.

Mais Emmanuelle Kéita ne veut pas prendre de risque. Sans faire dans la dentelle, l’animatrice a rejeté l’offre tout simplement. « Ahuuuu, Qui va partir ? Mais c’est quoi tout ça ? Mais la fille ci veut me finir », a-t-elle répondu.

