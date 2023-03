Emmanuelle Keita au cœur d’un scandale: l’ivoirienne citée dans une affaire de vol (vidéo)

L’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keita est au cœur d’un gros scandale de vol de nourriture et de boissons lors d’une fête à laquelle elle aurait été conviée.

Il circule sur les réseaux sociaux une vidéo montrant l’actrice ivoirienne Emmanuelle Kéita en train d’emporter discrètement de nourritures et boissons d’une cérémonie. Dans la séquence qui secoue la toile, l’influenceuse a commandé à son entourage un “emporté” pendant que les autres s’ambiançaient.

« Elles sont en train de chanter. Viens on va profiter pour faire nos paquets en même temps. Amène le sachet, mets les jus, les petits gâteaux et le riz », a -t-elle ordonné à une proche. Même si la vidéo fait grand bruit sur la toile, on remarque aisément que la séquence a été filmée par l’influenceuse elle même.

Ce qui sans aucun doute, prouve que la vidéo a été réalisée exprès pour faire jaser la toile. Malheureusement, la séquence a été prise au premier degré par certains internautes qui crient au scandale et accusent Emmanuelle Kéita de vol.