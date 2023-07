Emma Lohoues très amaigrie: l’influenceuse dévoile enfin les raisons de sa perte de poids

- Publicité-

A la demande d’un internaute, l’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues a dévoilé les vraies raisons de sa perte de poids.

Après un long moment d’absence, l’actrice ivoirienne Emma Lohoues a fait des apparitions publiques qui n’ont laissé personne indifférente. Ces sorties font suite à la dégradation de son état de santé l’ayant conduit à un régime alimentaire strict.

C’est d’ailleurs pour cela que Emma Lohoues s’est affichée très amaigrie suscitant la curiosité de ses fans. En commentaire de sa série de photos, une internaute n’a pas pu s’empêcher de lui demander les raisons de sa perte de poids.

« Stp, dis moi, c’est quoi le déclic pour l’obtention de ta nouvelle silhouette? », a demandé l’internaute. La réaction de Emma Lohoues ne s’est pas fait attendre. Selon l’influenceuse ivoirienne, après sa maladie, elle en avait marre de garder sa forme qu’on lui connait.

« J’ai décidé de devenir svelte comme avant Kobe (son fls aîné Ndlr). Je trouve cela plus beau, plus sexy et plus free, je trouve qu’être en forme était au final vulgaire », a-t-elle expliqué.

Pour rappel, en avril 2023, Emma Lohoues a révélé sur l’émission Wam de Willy Dumbo qu’elle avait un soucis de santé: « Je suis malade depuis presque trois mois maintenant, les médecins m’ont prescrit un régime alimentaire strict pour prévenir tout risque de complications. J’attends de me rétablir complètement avant de reprendre mes habitudes sportives ».

