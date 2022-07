Emma Lohoues: le frère d’un célèbre footballeur déclare sa flamme à l’influenceuse (image)

Emma Lohoues continue de faire des « victimes » dans le rang des hommes sur les réseaux sociaux. Après le rappeur guinéen Madbi, Apoutchou National et bien d’autres, c’est le tour de Patrick, le frère du footballeur Kalou de s’ajouter à la longue liste des prétendants de l’influenceuse.

Suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, l’influenceuse Ivoirienne Emma Lohoues fait sans doute partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d’Ivoire. A la tête du classement des 10 personnalités Ivoiriennes qui ont le plus d’abonnés, l’ex copine de Dj Arafat malgré sa fortune continue d’être classée parmi les influenceuses célibataires.

Très amoureux de l’actrice, un internaute qui se présente comme le frère du footballeur Kalou a décidé de tenter sa chance. En effet, dans un message sur les réseaux sociaux, Patrick a ouvertement dit ce qu’elle ressent vis à vis d’Emma Lohoues.

« Depuis un certain temps, je vois de nombreuses publications sur Facebook qui concernent le célibat de l’influenceuse Emma Lohoues. J’aimerais devant vous tous sur le méta, déclarer mes sentiments vis à vis d’Emma Lohoues », a d’abord écrit l’amoureux.

Pour essayer de convaincre l’influenceuse, Patrick a ensuite ajouté qu’il n’est pas riche. Mais il compte sur la fortune de son grand-frère joueur pour prendre soin convenablement de celle qui fait battre son cœur. « C’est vrai je suis pas riche comme elle mais je suis le frère du joueur kalou et je sais qu’on pourra être à l’aise et bien vivre grâce à son argent et s’aimer . Je t’aime Emma, j’attends ta réponse », a-t-il lancé à la femme d’affaire.

Emma Lohoues de son côté n’a pas encore réagi pour l’heure à cette déclaration d’amour qui suscite déjà beaucoup de réactions mitigées sur la toile.