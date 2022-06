Emma Lohoues: l’actrice s’offre une veste « Gucci X Balenciaga » de plus 8 millions de… (image)

En séjour à Paris depuis quelques jours, l’influenceuse Ivoirienne Emma Lohoues n’arrête pas de faire parler d’elle sur la toile. Après avoir dépensé des millions dans un restaurant, l’ex copine de Dj Arafat vient de s’offrir une veste « Gucci X Balenciaga » d’une valeur de plus de huit millions de F CFA.

Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d’Ivoire. Actrice, top modèle, et femme d’affaires, la jeune femme a plusieurs casquettes qui lui permettent de se faire de l’argent. Après avoir fait la une des médias sociaux à cause de sa querelle avec son ex amie Carmen Sama, l’influenceuse a décidé d’aller passer quelques jours en France afin de changer les idées.

Depuis qu’elle a posé ses valises en France, Emma Lohoues n’arrête pas d’en mettre plein la vue à ses fans avec des achats astronomiques. Après avoir récemment mis la toile en ébullition en dépensant plus de 3 millions de F C FA pour la viande, l’ex copine de Dj Arafat a désormais les yeux rivés sur les boutiques de luxe.

En effet, l’influenceuse toujours dans ses shopping s’est offerte une veste « Gucci X Balenciaga » déjà portée par la superstar américaine Beyoncé. Selon les recherches effectuées sur le site officiel de la marque, cette veste est estimée au prix de 13000 Euros soit près de 8 600 000 de FCFA. C’est à travers sa story Instagram qu’elle a dévoilé la fameuse veste à ses abonnés.

Pour rappel, lors d’une récente interview diffusée par Canal + il y a quelques jours, Emma Lohoues avait évoqué ses différentes sources de revenus. »Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J’investis dans le cosmétique et l’immobilier. J’ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c’est ma nouvelle passion« , a confié l’influenceuse au milieu des critiques ayant rapport à l’affaire de Dubaï porta potty qui met en lumière la vie luxuriante que mène certains influenceuses africaines.

l’actrice s’offre une veste « Gucci X Balenciaga » de plus 8 millions de