Emma Lohoues: « Je me bouscule comme un homme parce que j’ai été élevée pour ne pas dépendre d’un »

Emma Lohoues n’arrête pas d’attirer l’attention des internautes ces derniers jours. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, l’influenceuse Ivoirienne a ouvertement expliqué la raison pour laquelle elle se bat comme un homme.

Suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, l’influenceuse Ivoirienne Emma Lohoues fait sans doute partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d’Ivoire. A la tête du classement des 10 personnalités Ivoiriennes qui ont le plus d’abonnés, l’ex copine de Dj Arafat et femme d’affaires a dû batailler très fort pour se faire une place au soleil.

Actrice, top modèle, égérie de marque, entrepreneure et femme d’affaires, la jeune femme a plusieurs casquettes qui font d’elle aujourd’hui l’une des femmes battantes de la Côte d’Ivoire. L’on se rappelle encore que lors de son dernier passage sur une émission diffuée par Canal +, l’influenceuse a levé le voile sur ses sources de revenus. ‘Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J’investis dans le cosmétique et l’immobilier. J’ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c’est ma nouvelle passion », a confié la jeune actrice.

Très active sur les réseaux sociaux, Emma Lohoues véhicule régulièrement des messages de motivation et prodigue des conseils à ses fans surnommés affectueusement EmmaLuv.

En séjour à Paris depuis quelques jours, l’influenceuse n’arrête pas de faire parler d’elle sur la toile. Après avoir dépensé des millions dans un restaurant, l’actrice Ivoirienne vient d’envoyer un message assez fort qui séduit ses fans. « Je me bouscule comme un homme parce que j’ai été élevée pour ne pas dépendre d’un », a écrit Emma Lohoues sur sa page Facebook. Un message qui confirme une fois encore l’authenticité des nombreux conseils qu’elle donne souvent à ses jeunes sœurs sur les réseaux sociaux.