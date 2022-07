Emma Lohoues: « Il y a trop d’hommes pour que j’aille me mettre avec le gars de quelqu’un »

Alors qu’elle est restée silencieuse jusque-là face à la grosse polémique que suscite la relation entre Josey et le footballeur Serey Dié, Emma Lohoues vient de faire une sortie très étrange qui est considérée pour certains internautes comme une pique à l’endroit de son ex-amie, Josey.

Pour ceux qui ne l’ont jamais su, la chanteuse Josey et l’actrice Emma Lohoues étaient par le passé de grandes amies. Ces deux célébrités qui s’affichaient comme les meilleures copines du monde, se sont subitement éloignées en 2019 sans avoir révélé la principale raison de leur discorde.

Depuis lors, les deux anciennes amies ne cessent de se lancer des piques sur les réseaux sociaux. Lors d’une récente séance d’échange avec ses followers, Emma Lohoues qui n’avait absolument rien dit par rapport à la polémique sur Josey et Serey Die a finalement laissé un mot.

En effet lors de son direct, un fan a demandé ouvertement à l’actrice pourquoi ses ex-amies ont l’habitude de la traiter de voleuses des hommes d’autrui. A cette question, l’influenceuse Ivoirienne a laissé une réponse très directe.

« Si elles disent que je suis une raseuse, elles doivent avoir honte. Toi tu as fait comment et puis on t’a rasé ? Moi je rase pas quelqu’un, j’ai pas le temps pour ça. Il y a trop d’homme pour que j’aille me mettre avec gars de quelqu’un. Je n’aime pas les restes, par contre les gens aiment mes restes », a ouvertement déclaré Emma Lohoues.

Conscient de ce que le torchon brûle entre Emma Lohoues, Josey et plus récemment encore Carmen Sama, les internautes n’ont pas du tout fait d’effort avant de deviner que l’ex copine de Dj Arafat tacle indirectement Josey et Carmen Sama.