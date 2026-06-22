Emma évite les blessures après une chute lors d’un freinage d’urgence dans le bus de Manu Lévy

Emma , ancienne candidate de la Star Academy et visage connu de Danse avec les stars, est tombée de son siège à bord du bus de Manu Lévy lors d’une halte à Strasbourg du NRJ Music Tour , après un freinage d’urgence provoqué par la nécessité d’éviter un piéton ; l’incident n’a entraîné aucune blessure grave.

L’artiste participait, lundi matin, à l’antenne et aux échanges prévus sur le bus itinérant de l’animateur. Le véhicule se déplaçait dans les rues de Strasbourg quand le conducteur a dû engager une manœuvre soudaine afin d’éviter un usager de la voie publique, provoquant un mouvement brusque à l’intérieur du véhicule.

Selon les éléments rapportés lors de la diffusion, Emma, assise au moment du freinage, n’a pas pu se maintenir et a été projetée hors de son siège. Les passagers et l’équipe à bord ont vécu quelques instants de stupeur, avant de vérifier son état de santé sur place.

NRJ Bus Tour : réaction immédiate de l’équipe et suite de la matinée

L’équipe technique et les intervenants présents se sont rapidement assurés qu’Emma ne présentait pas de blessures visibles. Les vérifications effectuées dans les minutes qui ont suivi ont confirmé l’absence d’égratignures ou de traumatismes apparents, permettant à la chanteuse de rassurer l’entourage sur son état.

La diffusion en direct ou enregistrée du réveil radiophonique a ensuite repris son cours. Emma a poursuivi sa présence à l’antenne et les échanges se sont poursuivis dans une ambiance décrite comme légère après l’émotion initiale.

Le NRJ Music Tour, concept de tournée estivale qui voit l’animateur se déplacer en bus pour rencontrer auditeurs et artistes, faisait étape ce jour-là à Strasbourg. L’incident n’a pas empêché la programmation prévue sur la journée de se dérouler, selon les informations communiquées sur place.

Parmi les précisions données au cours de l’émission figurait l’annonce de la prochaine étape de la tournée : Manu Lévy devait retrouver son public à Metz, le mardi 23 juin 2026. Aucun autre événement lié à cet incident n’a été signalé pendant la suite de la matinée.

Aucune déclaration officielle supplémentaire relative aux circonstances exactes du freinage n’a été diffusée au moment où ces éléments ont été rendus publics.