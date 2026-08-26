Emilio Nsue annonce sa retraite à 36 ans après plus de vingt ans de carrière

Emilio Nsue a annoncé sa retraite du football professionnel à 36 ans, mettant fin à une carrière de plus de vingt ans pour l’attaquant de Guinée équatoriale, resté l’un des visages majeurs de sa sélection ces dernières saisons.

Son poids récent en sélection a encore été illustré lors de la CAN 2023, où la CAF l’a officiellement désigné meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations, après un triplé contre la Guinée-Bissau et un doublé face à la Côte d’Ivoire.

Cadena SER rappelle qu’il a été formé au RCD Majorque et qu’il y a disputé plus de 150 matches officiels, avant de poursuivre sa carrière en Espagne et à l’étranger jusqu’à son dernier passage au CF Intercity.

La FEGUIFUT avait en outre annoncé le 6 mars 2025 que la FIFA avait rétabli son éligibilité avec la sélection équato-guinéenne, officialisant alors son retour en équipe nationale.