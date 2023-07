« Elle sortait avec un procureur … », en colère, Sabine Dié lance un ultimatum à Yvidéro

- Publicité-

En plus du scandale de parcelle qui divise Yvidéro et Sabine une affaire dite de relation amoureuse avec un procureur pourrait faire grand bruit les jours à venir.

Le torchon brule entre l’humoriste ivoirienne Yvidéro et Sabine Dié, promotrice de DSK Immobilier. Alors qu’elle répondait aux attaques de Sabine Dié dans l’émission Rien à Cacher de Radio Nostalgie, Yvidero a insinué que Sabine Dié entretient une histoire d’amour avec un procureur.

« Un monsieur m’a appelé pour me dire qu’il veut passer dans mon émission, prétextant qu’il s’est fait arnaquer par Sabine Dié. Je lui ai répondu qu’il était impossible qu’il passe et j’ai directement contacté la dame. Déjà, elle m’avait fait un coup pour une affaire de terrain, mais je ne vais pas m’attarder là-dessus.

Je l’ai donc appelée pour lui faire part des accusations du monsieur, et à l’issue des discussions, on a convenu qu’on se rendra chez le monsieur pour régler le conflit. Je lui ai proposé d’aller s’excuser auprès du monsieur. Dès qu’on arrive, elle s’est excusée en déclarant être en contact avec des autorités dont je préfère taire les noms. Elle a même dit au monsieur qu’elle sortait avec un procureur », a déballé Yvidéro.

Mais Sabine Dié ne se reconnait pas dans cette affaire de relation amoureuse avec un procureur. C’est pourquoi, pour rétablir la vérité, elle donne un ultimatum à Yvidéro pour dévoiler le nom du procureur s’il en existe vraiment.

« Tu as dit que je sors avec un procureur, j’aimerais que tu me sortes son nom. Je ne connais pas le nombre des procureurs en Côte d’Ivoire, mais tu vas me sortir le nom du procureur avec qui j’ai eu une relation selon toi. Je te donne 24 heures’’, a-t-elle lancé.

