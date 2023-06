«Elle n’a pas 14 ans, elle en a …», traitée de mineure, Molare dévoile l’âge de sa femme

Le chanteur ivoirien Molare a révélé l’âge de sa compagne en réponse aux polémiques qui traitent la jeune fille de mineure.

La compagne de Molare n’est pas une mineure. L’artiste a fait les clarifications sur son âge suite à la publication d’une série de photo publiée par la mère de son dernier enfant, Ayo Loujah Rafetna.

Mais comme toujours, les internautes ont traité la jeune femme de mineure, de petite fille avec des airs de gamine. Il y a quelques mois, Molare avait même été accusé par des internautes d’être en couple avec une enfant.

- Publicité-

« Quand Molare avait 20 ans, est-ce que cette fille était née ? Eh ! Garçon deh ! Elle a un visage de bébé. Elle est très belle en tout cas. Et quand elle sera vieille, son visage restera toujours jeune », a commenté un internaute. Et à un autre d’ajouter: «Elle est trop jolie. Mon fils de 4 ans a vu la photo et a dit « Elle est trop jolie, visage de Bébé. »

Ne pouvant plus laisser la polémique tourner en boucle sur la toile, Molare a décidé d’arrêter la saignée. « Elle n’a pas 14 ans, elle en a 30 s’il vous plaît », a rassuré le patron de Mgroup pour mettre fin à la polémique.

Pour rappel, la femme de Molare a fait sa première apparition publique fin mai 2023 lorsqu’elle était allée soutenir son mari sur scène à l’occasion d’un concert au Palais de la Culture. La jeune femme a envouté les internautes avec sa magnifique robe moulante qui mettait en avant sa poitrine, son joli tatouage et son maquillage très indiscret qui frappait à l’œil.

- Publicité-

Articles similaires