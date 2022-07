« Elle a besoin d’une délivrance avec 45 jours de jeûne sec »: Makosso sur Angela Lova

Les révélations de la chanteuse Ivoirienne Angela Lova qui aurait eu en enfant avec Feu Dj Arafat, continuent de susciter des réactions. Invité récemment sur le plateau de l’émission Faha Faha, le général Makosso a ouvertement tiré à boulets rouges sur la chanteuse.

Qu’il vous souvienne qu’il y a quelques jours, une jeune chanteuse identifiée sous le nom d’Angela Lova a annoncé sur les réseaux sociaux avoir eu un enfant avec le regretté roi du coupé-décalé. Réagissant à la nouvelle, plusieurs internautes notamment des proches d’Arafat n’ont pas hésité à la traiter de menteuse et de chercheuse de buzz.

Malgré les nombreuses critiques auxquelles elle fait face sur la toile, la jeune femme résidant en France n’a pas désisté. Mieux, elle a ouvertement avoué lors de son passage sur la NCI, avoir été dotée par le Daïshi, qui lui airait même loué une chambre à « Angré Cité des Arts ».

Invité à se prononcer sur le sujet lors de son passage sur l’émission Faha Faha diffusée sur la chaine Ivoire Tv, le génaral Makosso n’a pas été du tout tendre avec la présumée femme de feu Dj Arafat.

« La fille qui est passée sur un plateau et qui a dit qu’elle a un enfant de 5 ans avec Feu Arafat est une folle. On doit l’interner à Bergeville. Elle n’est pas normale. Arafat célibataire va avoir enfant et le cacher par rapport à qui, par rapport à quoi ? C’est quand tu es dans une relation que tu peux cacher enfant. C’est pour le buzz », a-t-il indiqué avant d’ajouter: « Je pense que cette fille a besoin d’une délivrance avec 45 jours de jeûne sec ».

Pour rappel, lors de son passage sur « Show Buzz », diffusée sur la NCI, il y a quelques jours, Angela Lova avait insisté qu’elle a vraiment eu une aventure amoureuse avec Feu DJ Arafat. Elle a aussi ajouté avoir été dotée par le défunt roi du coupé-décalé, Didier Ange Houon. Et de cette relation est issu un garçon âgé de 05 ans aujourd’hui.

Cependant, tous les proches d’Arafat y compris sa mère Tina Glamour, affirment ne l’avoir jamais vu avec Arafat.