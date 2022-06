Elizabeth II : ce nouveau portrait de la reine publié avant son jubilé de platine (photo)

Un beau nouveau portrait de la reine Elizabeth II a été publié avant son très attendu jubilé de platine sur la page twitter de la famille royale britannique. Le cliché a été pris par Ranald Mackechnie dans le vestibule Victoria du château de Windsor la semaine dernière.

« Sa Majesté la Reine, le premier monarque de l’histoire britannique à célébrer un jubilé de platine », peut-on lire en légende du nouveau portrait de la reine Elizabeth II. Le cliché a été publié pour marquer le début du week-end de célébration #PlatinumJubilee.

Pour l’occasion, le monarque britannique de 96 ans a abandonné les couronnes et les diadèmes pour la séance photo, optant à la place pour une tête non décorée de cheveux parfaitement blancs comme neige. A en croire l’image, la reine a gardé son ensemble royal et respectueux, arborant une robe manteau bleu pâle appliquée le long de la couture, qu’elle a associée à son collier de perles et à ses boucles d’oreilles, et une simple montre en or à son poignet.

Au moment de la pose, la reine était assise en biais, les chevilles croisées et les mains jointes sur ses genoux, sa bague de fiançailles en diamant de son défunt mari, le prince Philip , était bien visible au premier plan. Bien que l’arrière-plan ait été artistiquement flouté pour mettre en valeur le sujet royal de l’image, la tour ronde du château et la statue du roi Charles II pouvaient être vues furtivement par la fenêtre derrière elle.

La célébration du jubilé de platine, qui doit débuter jeudi 02 juin 2022 matin, marque le 70e anniversaire de la reine sur le trône , le règne le plus long de l’histoire du Royaume-Uni. En plus du nouveau portrait, Sa Majesté a également publié une déclaration avant les festivités.

« Merci à tous ceux qui ont participé à la convocation des communautés, des familles, des voisins et des amis pour marquer mon jubilé de platine, au Royaume-Uni et dans tout le Commonwealth. Je sais que de nombreux souvenirs heureux seront créés lors de ces occasions festives », peut-on lire dans le communiqué.

« Je continue d’être inspirée par la bonne volonté qui m’a été témoignée et j’espère que les prochains jours seront l’occasion de réfléchir à tout ce qui a été accompli au cours des soixante-dix dernières années, alors que nous envisageons l’avenir avec confiance et enthousiasme. », a-t-elle ajouté.

Le prince Harry, sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants Archie et Lilibet sont déjà au Royaume Unis. A bord d’un vol commercial depuis Los Angeles, le duc et la duchesse de Sussex ont atterri dans un aéroport de Londres mercredi après-midi avec leur petite fille et leur fils de 3 ans, Archie.