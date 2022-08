Élisabeth Borne: sa réponse aux bruits de couloir sur sa relation avec Emmanuel Macron

En France, la première ministre Élisabeth Borne a répondu à une rumeur sur ses liens avec le président Emmanuel Macron.

Élisabeth Borne a-t-elle une entente relative avec président français Emmanuel Macron? La première ministre a répondu aux rumeurs selon lesquels le président ne lui accorde pas les mêmes privilèges qu’à son prédécesseur Jean Castex depuis sa nomination.

La très discrète Première ministre a répondu à ces bruits de couloirs dans une interview publiée par le Monde le lundi 8 août 2022. En effet, tout est parti d’une révélation de Le Parisien qui indiquait en juillet dernier qu’entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, les relations ne seraient pas aussi fluides qu’avec son prédécesseur, Jean Castex.

D’après le média, Emmanuel Macron ne lui aurait pas accordé les « mêmes privilèges qu’au maire de Prades, ne lui laissant pas le choix de son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, qui a pris ses fonctions avant l’arrivée de l’ancienne ministre du Travail à Matignon, et mettant un terme aux déjeuners hebdomadaires en tête-à-tête, invitant entre autres à leur table, le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler pour ne pas s’ennuyer ».

Faire taire les rumeurs

« C’est faux », fustige Elisabeth Borne qui souhaite vivement faire taire les rumeurs une bonne fois pour toutes. « Les mauvaises langues laissent entendre que le président, qui aime « les steaks et le pinard », s’ennuie avec cette marathonienne ascète et qu’il a troqué leur tête-à-tête hebdomadaire par un déjeuner à quatre, avec leurs directeurs de cabinet », peut-on lire dans le média. Pour Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau et Alexis Kohler ne les rejoint qu’au café.

A noter que depuis sa nomination, Elisabeth Borne est sous le feu des critiques depuis que le chef de l’État l’a affaiblie d’emblée en lui préférant Catherine Vautrin pour le poste de Première ministre. Mais cette dernière sera finalement écartée à cause de ses prises de position contre le mariage pour tous.