Éliminatoires CAN 2027 : Yalcouyé lance la Côte d’Ivoire, victorieuse 2-0 du Ghana

La Côte d’Ivoire a battu le Ghana 2-0 jeudi 24 septembre à Bouaké, pour son entrée dans les éliminatoires de la CAN 2027. Malick Yalcouyé a marqué pour sa première sélection avant de provoquer le penalty du second but.

Le joueur de Brighton a ouvert le score une minute avant la pause d’une frappe du pied gauche depuis l’extérieur de la surface. Le capitaine Franck Kessié a doublé l’avantage sur penalty à la 58e minute.

La Côte d’Ivoire avait dû recomposer sa défense avant la rencontre après le forfait d’Odilon Kossounou. Le Ghana était pour sa part privé notamment de Mohammed Kudus et Antoine Semenyo.

Ce match du groupe C marquait aussi le retour d’Hervé Renard sur le banc ivoirien, 11 ans après son sacre à la CAN 2015 avec les Éléphants.