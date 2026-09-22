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Éliminatoires CAN 2027 : le Bénin lance sa préparation à Cocody avant le Burkina Faso

Les Guépards du Bénin ont lancé lundi 21 septembre leur préparation à Abidjan avant d’affronter le Burkina Faso, vendredi 25 septembre à Ouagadougou, pour leur entrée dans les éliminatoires de la CAN 2027. Le groupe de Gernot Rohr a débuté ses séances au Lycée Classique de Cocody.

Ousmane Traoré Samba
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Éliminatoires CAN 2027 : le Bénin lance sa préparation à Cocody avant le Burkina Faso
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La préparation en Côte d’Ivoire doit se poursuivre à Cocody les 22 et 23 septembre, avant le déplacement vers le Burkina Faso. La CAF fixe le coup d’envoi de Burkina Faso-Bénin à 19 h GMT vendredi, dans le groupe F.

Après cette première journée, les Guépards reviendront en Côte d’Ivoire pour recevoir la Mauritanie le 29 septembre au stade Alassane-Ouattara d’Ebimpé. Une dernière séance sur la pelouse d’Ebimpé est programmée la veille à 17 h.

L’autre match de la première journée du groupe F opposera la Mauritanie à la République centrafricaine jeudi 24 septembre à 16 h GMT.

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