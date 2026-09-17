Bénin: la liste de Gernot Rohr pour défier le Burkina Faso et l’Argentine de Messi

Gernot Rohr a dévoilé le groupe des Guépards retenus pour la prochaine fenêtre FIFA. Le sélectionneur du Bénin s’appuie sur un groupe de 26 joueurs répartis entre trois gardiens, neuf défenseurs, six milieux et huit attaquants.

À l’approche des prochaines échéances internationales, Gernot Rohr a communiqué sa liste pour la période de septembre-octobre 2026. Le technicien franco-allemand a retenu 26 joueurs pour composer le groupe des Guépards. Dans les buts, Marcel Dandjinou, Saturnin Allagbé et Serge Obassa ont été appelés. Le sélectionneur conserve ainsi plusieurs options pour le poste de gardien, avec des profils habitués aux rassemblements internationaux.

Le secteur défensif compte neuf éléments. Amadou Amiro, Charlemagne Azongnitodé, Iréné Glélé, Rachid Moumini, Liam Omore, Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Mohamed Tijani et leurs partenaires auront la responsabilité de constituer le rideau défensif béninois. Au milieu, Rohr fait confiance à Mattéo Ahlinvi, Samadou Attidjikou, Sessi D’Almeida, Dodo Dokou, Imourane Hassane et Junior Olaitan. Un secteur où l’expérience et la jeunesse se côtoient, avec plusieurs joueurs déjà régulièrement utilisés avec les Guépards.

L’animation offensive repose, elle, sur huit joueurs. Rodolfo Aloko, Jodel Dossou, Sahid Ngobi, Joseph Oloko, Junior Olougbadé, Olatoundji Tessilimi, Aiyegun Tosin et Yamirou Ouorou figurent dans le groupe. Pour rappel, le Bénin affrontera le Burkina Faso et la Mauritanie, les 25 et 29 septembre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Les Guépards se déplaceront ensuite à Buenos Aires pour y défier l’Argentine de Lionel Messi, lors d’un match amical prévu le 6 octobre 2026.

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La liste des joueurs convoqués:

GARDIENS

Dandjinou Marcel

Allagbé Kassifa Saturnin

Obassa Serge

DÉFENSEURS

Amadou Amiro

Azongnitodé Charlemagne

Glélé Iréné

Moumini Rachid

Omore Liam

Ouorou Tamimou

Roche Yohan

Tijani Mohamed

MILIEUX

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Ahlinvi Mattéo

Attidjikou Samadou

D’Almeida Sessi

Dokou Dodo

Hassane Imourane

Olaitan Junior

ATTAQUANTS