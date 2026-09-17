Argentine – Bénin: Gernot Rohr attend avec impatience la dernière danse de Messi

Le Bénin s’apprête à vivre un rendez-vous exceptionnel face à l’Argentine. Pour Gernot Rohr, affronter Lionel Messi à l’occasion d’une soirée dédiée à la légende du football constitue un immense honneur. Le sélectionneur des Guépards entend profiter de cette affiche pour célébrer le jeu, tout en offrant à sa jeune équipe une expérience unique au plus haut niveau.

Le Bénin s’apprête à vivre une soirée pas comme les autres. Les Guépards seront prochainement opposés à l’Argentine, dans un match qui devrait surtout être marqué par la présence de Lionel Messi. Pour Gernot Rohr, cette rencontre représente bien davantage qu’un simple rendez-vous international. Le sélectionneur béninois mesure la portée de cet événement pour son groupe et pour tout le pays. Face à l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du football, les Guépards auront l’occasion de participer à une célébration annoncée comme exceptionnelle autour du capitaine argentin.

Gernot Rohr s’attend notamment à une atmosphère particulière dans les tribunes, avec un public venu rendre hommage à Messi. L’entraîneur allemand, qui a déjà pris part à plusieurs jubilés au cours de sa carrière, imagine une soirée placée sous le signe de l’émotion et de la fête. Mais le technicien n’entend pas pour autant perdre de vue les enjeux sportifs. Avant ce déplacement en Argentine, le Bénin aura deux rencontres importantes à disputer dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. Le match contre l’Albiceleste constituera ensuite une occasion pour une équipe encore jeune de se mesurer à un adversaire de très haut niveau.

Selon le Franco-allemand, le profil des Guépards explique aussi le choix du Bénin pour cette affiche. L’équipe, appréciée pour son état d’esprit et son goût du jeu, compte apporter son enthousiasme à cette grande célébration du football. Ce rendez-vous aura enfin une saveur particulière pour Rohr. En 2018, alors à la tête du Nigeria, il avait déjà affronté Messi et l’Argentine lors du Mondial en Russie. Le sélectionneur conserve d’ailleurs un souvenir concret de cette rencontre : un maillot offert par le numéro 10 argentin. Huit ans plus tard, il compte bien profiter de ces retrouvailles pour obtenir cette fois une dédicace.