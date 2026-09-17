Burkina Faso: la liste des Etalons pour défier le Bénin et l’Argentine

Amir Abdou a dévoilé ce jeudi son groupe pour le prochain rassemblement du Burkina Faso. Le sélectionneur des Étalons a procédé à plusieurs changements et devra encore composer sans son capitaine Bertrand Traoré.

Amir Abdou poursuit la construction de son équipe. Le sélectionneur du Burkina Faso a annoncé une liste de 24 joueurs pour le prochain rassemblement, marqué par deux rencontres des éliminatoires de la CAN 2027 et un match amical de prestige contre l’Argentine. La principale information concerne une nouvelle fois Bertrand Traoré. Le capitaine des Étalons n’apparaît toujours pas dans le groupe, malgré son récent engagement avec Wolverhampton. Son absence se prolonge donc depuis l’arrivée d’Amir Abdou à la tête de la sélection.

Le technicien a en revanche ouvert la porte à plusieurs nouveaux visages. Ismaël Maïga, Rachid Gnanou et Mamoutou Ouédraogo renforcent notamment le secteur défensif, tandis que Julien Bationo, Rachid Kouda, Axel Taonsa et Bebel Doumbia font leur apparition au milieu. Issa Kaboré effectue, lui, son retour. L’attaque conserve une ossature plus familière avec Dango Ouattara, Georgi Minoungou, Abdoul Fessal Tapsoba et Ousséni Bouda. Lassina Traoré et Aboubacar Camara complètent le secteur offensif.

Les Étalons débuteront leur campagne qualificative le 25 septembre à Ouagadougou face au Bénin, avant de retrouver la Centrafrique trois jours plus tard. Le groupe burkinabè mettra ensuite le cap sur l’Argentine pour une affiche amicale programmée le 3 octobre. Cette séquence permettra à Amir Abdou de poursuivre ses expérimentations tout en lançant les hostilités sur la route de la CAN 2027.

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La liste des Etalons convoqués:

Gardiens : Farid Ouédraogo (El Hilal/Soudan), Kylian Nikiema (ADO Den Haag/Pays-Bas), Hervé Koffi (St-Gilloise/Belgique).

Défenseurs : Arsène Kouassi (FC Lorient/France), Ismaël Maïga (FK Čukarički/Serbie), Rachid Gnanou (IF Gnistan/Finlande), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen/Allemagne), Arthur Zagré (Utrecht/Pays-Bas), Mamoutou Ouédraogo (FC Sheriff/Moldavie), Nasser Djiga (Wolverhampton/Angleterre), Issa Kaboré (Wrexham/Pays de Galles).

Milieux : Ismahila Ouédraogo (Odense/Danemark), Lohann Doucet (Vitória Guimarães/Portugal), Julien Bationo (Dunajská Streda/Slovaquie), Rachid Kouda (Mantova/Italie), Axel Taonsa (Västerås SK/Suède), Bebel Doumbia (Rapid Bucarest/Roumanie).

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Attaquants : Dango Ouattara (Brentford/Angleterre), Georgi Minoungou (Colorado Rapids/États-Unis), Abdoul Tapsoba (Radomiak/Pologne), Ousséni Bouda (San José/États-Unis), Landry Kaboré (Heart of Midlothian/Écosse), Elohim Kaboré (Hammarby IF/Suède), Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk/Ukraine), Aboubacar Camara (FC Salzbourg/Autriche).