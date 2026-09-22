Au Bénin, la Ligue professionnelle de handball démarre le 7 novembre

La Fédération béninoise de handball a fixé le calendrier des compétitions statutaires 2026. La Ligue professionnelle démarrera le 7 novembre et s’étendra jusqu’au 6 février 2027, tandis que les catégories jeunes lanceront les premières phases dès le 26 septembre.

Chez les cadets et les juniors, la phase départementale est programmée du 26 septembre au 4 octobre. Elle sera suivie de la phase de zone, prévue du 10 au 18 octobre. Les phases nationales se dérouleront du 19 au 23 décembre pour les cadets et du 26 au 30 décembre pour les juniors.

Les amateurs disputeront leur phase de zone du 14 au 25 octobre. Les équipes qualifiées se retrouveront ensuite pour la phase nationale, annoncée du 31 octobre au 4 novembre.

Pour les clubs professionnels, la FBHB réserve la période du 7 novembre 2026 au 6 février 2027. La formule de la Ligue doit encore être arrêtée, selon la fédération.