Championnats d’Afrique d’AirBadminton : 5 médailles pour le Bénin, cap sur le Mondial

Le Bénin termine les Championnats d’Afrique d’AirBadminton 2026 avec cinq médailles, dont une en or, trois en argent et une en bronze. La délégation béninoise a également obtenu son billet pour le Championnat du monde BWF 2026.

Publié le 21 sept. 2026 à 14:35 · Mis à jour le 22 sept. 2026

La médaille d’or est venue des triples hommes. Oswald Fano-Dosh, Carlos Kpanou, Julien Totin et Preferet Adomahou ont battu Maurice 3-0 en finale pour décrocher le titre continental dans cette épreuve.

Deux autres finales ont apporté de l’argent au Bénin. En doubles hommes, Oswald Fano-Dosh et Carlos Kpanou se sont inclinés 2-3 face à l’Égypte. Chez les dames, Flora Kpogbemabou et Anna Gladys Akakpo ont également perdu 2-3, contre le Burkina Faso.

La sélection béninoise avait déjà pris l’argent dans l’épreuve par équipes. En doubles mixtes, Fano-Dosh et Akakpo ont ajouté le bronze après leur défaite 2-3 contre l’Ouganda en demi-finale. Ce bilan porte la moisson béninoise à cinq podiums sur l’ensemble de la compétition.

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Les Championnats d’Afrique d’AirBadminton se sont déroulés à Entebbe, en Ouganda. La Confédération africaine de badminton avait annoncé 14 pays et plus de 120 participants pour cette édition continentale.