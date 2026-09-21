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D3 féminine : la Béninoise Léa Fachinan marque, Clermont gagne 3-1

L’attaquante béninoise Léa Fachinan a marqué dimanche 20 septembre lors de la victoire 3-1 de Clermont Foot sur la pelouse de l’ESTAC Troyes, pour la deuxième journée du groupe B de D3 féminine française. Le club auvergnat signe ainsi un deuxième succès en deux matches de championnat.

Geraud Antonio
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D3 féminine : la Béninoise Léa Fachinan marque, Clermont gagne 3-1
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Fachinan figure parmi les trois buteuses de Clermont avec Méline Gondol et Mélody Lapierre. Troyes a réduit l’écart par Solène Wittmann sur penalty, sans empêcher les visiteuses de repartir avec les trois points.

Une semaine plus tôt, Clermont avait lancé sa saison par un succès 1-0 contre Montauban, sur un but de Méline Gondol. Après deux journées, les Clermontoises comptent donc six points.

Arrivée dans le football français en 2022 après son départ d’Aïnonvi FC pour Tarascon, Léa Fachinan évolue à Clermont depuis juillet 2023. Âgée de 25 ans, l’attaquante béninoise figure dans l’effectif féminin du club auvergnat.

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Le but inscrit à Troyes est le premier de Fachinan dans ce championnat 2026-2027, après une première journée remportée sans qu’elle ne figure parmi les buteuses.

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