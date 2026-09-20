Prince Agbanou quitte Coton FC et signe jusqu’en 2029 en Tunisie

Prince Agbanou quitte Coton FC pour rejoindre l’US Ben Guerdane, en première division tunisienne. Le défenseur central béninois de 20 ans a signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2029 après avoir évolué la saison dernière avec le club de Ouidah.

Né le 22 février 2006 à Sèmè-Kpodji, Agbanou mesure 1,91 m et évolue principalement dans l’axe. Formé à Coton FC, il a intégré l’équipe première en 2024 après son passage par les catégories de jeunes du club.

L’US Ben Guerdane a officialisé son arrivée sur son compte Instagram. Le joueur rejoint la formation tunisienne pour trois saisons et découvre ainsi son premier championnat à l’étranger.

Agbanou appartient également à la génération des Guépards espoirs. Il a déjà été convoqué avec les sélections de jeunes du Bénin et figure parmi les défenseurs suivis dans la préparation de la campagne U23.

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Les Guépards U23 doivent affronter la Tunisie au premier tour des éliminatoires de la CAN U23 2027. La manche aller est programmée le 29 septembre à Sousse et le retour le 5 octobre à Lomé.